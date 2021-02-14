Статистика коронавируса на сегодня, 14 февраля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 14 фев 2021 | 13:18

В Башкирии число зараженных коронавирусом за сутки пошло на спад. Если в течение недели данный показатель был на уровне 160-163 случаев, то к концу этой недели цифра опустилась до 158.







Общее число инфицированных за все время пандемии достигло отметки в 26 532 человека.



Из них 228 жителям республики не удалось побороть болезнь, они скончались от осложнений, вызванных covid-19. Только за минувшие сутки болезнь забрала жизни еще четырех человек.



Добавим, что за прошедшие 24 часа вырос показатель выздоровления. Из больниц было выписано 285 человек, 20 552 - за все время.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре назвали условие отмены масочного режима. Об этом сообщил замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Эксперт также сказал, что использование средств индивидуальной защиты — это эффективный механизм сдерживания эпидемии.





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