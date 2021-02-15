Санатории Башкортостана начнут выходить из режима обсервации

| 15 фев 2021 | 10:27

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о выходе санаториев республики из режима обсервации. Об этом он рассказал на оперативном совещании.







«Наши санатории – это крупные экономические объекты, которые прославляют нашу республику, долгое время мы ими занимались. Они тяжело прошли коронавирусную эпопею, мы потихонечку договариваемся, что они будут выходить из режима обсервации и переходить в режим реабилитации наших жителей», – сказал Хабиров.



Глава региона отметил, что директоры санаториев должны в течение трех лет улучшить свои объекты.





«При этом каждому руководителю санатория я попросил подготовить план, что они видят к 2024 году. Если руководитель пришел в санатории, то к 2024 году он должен сдать нам санаторий чем-то большим, каким-то новым серьезным объектом», – заключил глава Башкирии.

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