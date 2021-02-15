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Статистика коронавируса на сегодня, 15 февраля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 15 февраля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 15 фев 2021 | 10:33

В Башкирии число заразившихся коронавирусом достигло отметки в 26 687 человек. Такие данные сообщил глава Минздрава Максим Забелин. По его словам, этот показатель увеличился на 155 случаев инфицирования.

Также министр заявил, что уже 78% заболевших пациентов благополучно побороли болезнь и были выписаны из больниц. Тем, кому нужна круглосуточная медицинская помощь, находятся в стационарах республики. Таких в Башкирии, по состоянию на 15 февраля, 234 пациента. Остальные (более 5 тысяч человек) получают лечение на дому.

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Стоит отметить, что жертвами covid-19 стали 228 человек. 

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Источник: bash.news

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