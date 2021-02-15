Статистика коронавируса на сегодня, 15 февраля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 15 фев 2021 | 10:33

В Башкирии число заразившихся коронавирусом достигло отметки в 26 687 человек. Такие данные сообщил глава Минздрава Максим Забелин. По его словам, этот показатель увеличился на 155 случаев инфицирования.



Также министр заявил, что уже 78% заболевших пациентов благополучно побороли болезнь и были выписаны из больниц. Тем, кому нужна круглосуточная медицинская помощь, находятся в стационарах республики. Таких в Башкирии, по состоянию на 15 февраля, 234 пациента. Остальные (более 5 тысяч человек) получают лечение на дому.



Читайте также: В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масочного режима

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Стоит отметить, что жертвами covid-19 стали 228 человек.