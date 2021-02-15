В Башкирии возобновили диспансеризацию населения

| 15 фев 2021 | 13:24

Сегодня, 15 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии стало известно, что в республике возобновляется диспансеризация.







Напомним, медицинский осмотр был отменен из-за угрозы распространения коронавируса. С сегодняшнего дня диспансеризация возобновляется.

Радий Хабиров призвал чиновников и жителей республики воспользоваться шансом выявить ещё не выявленные болезни, чтобы успеть предотвратить осложнения.

Радий Хабиров, глава Башкирии:

Я прошу всех чиновников пройти диспансеризацию, потому что вы нужны эффективно работающими и крепко здоровыми. И, конечно, диспансеризацию нужно пройти всем нашим жителям.

Читайте также: Радий Хабиров выступил против отмены масочного режима в Башкирии

Я поставил задачу перед поликлиниками: наметить план и продуманно принять людей, без огромных очередей. Задача — сделать диспансеризацию максимально удобной и комфортной. Обследования не только бесплатны — их можно проходить в рабочее время, на диспансеризацию дается дополнительный выходной тем, кто старше 40 лет. Потому что работодатели тоже заинтересованы в сохранении здоровья сотрудников. Бывает так, что своевременный осмотр врача не только продлевает здоровье на долгие годы, но и спасает жизнь. Мы строим дома, школы, бассейны, культурные центры, чтобы качество жизни наших жителей улучшалось. Но продолжительность жизни зависит прежде всего от того, как мы сами относимся к своему здоровью.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

На личной странице в социально сети Глава региона отметил, что уже сам прошёл диспансеризацию.