25 добровольцев из Уфы испытают на себе новую вакцину от коронавируса
Коронавирус в Башкирии | 15 фев 2021 | 18:20
На базе клиники Башкирского государственного медицинского университета прошли испытания нового препарата от COVID-19. В них приняли участие 25 человек. Лекарство будет использовано для лечения тяжелобольных пациентов, сообщает новостной портал РБК Уфа. Столица стала одним из четырех российских городов, где проходят исследование суспензии hzVSF-v13.
По словам доктора медицинских наук, профессора и руководителя Центра терапии Клиники БГМУ Халиды Ганцевой, в большинстве случаев у пациентов наступало улучшение. Однако на данный момент говорить об эффективности препарата рано.
Напомним, на сегодняшний день в медицинские организации и поступила новая партия из 18 900 доз «Спутника V». Все желающие, внесенные в лист ожидания через портал госуслуг, в скором времени будут приглашены на вакцинацию.