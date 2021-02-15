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25 добровольцев из Уфы испытают на себе новую вакцину от коронавируса

25 добровольцев из Уфы испытают на себе новую вакцину от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 15 фев 2021 | 18:20

На базе клиники Башкирского государственного медицинского университета прошли испытания нового препарата от COVID-19. В них приняли участие 25 человек. Лекарство будет использовано для лечения тяжелобольных пациентов, сообщает новостной портал РБК Уфа. Столица стала одним из четырех российских городов, где проходят исследование суспензии hzVSF-v13.

По словам доктора медицинских наук, профессора и руководителя Центра терапии Клиники БГМУ Халиды Ганцевой, в большинстве случаев у пациентов наступало улучшение. Однако на данный момент говорить об эффективности препарата рано.

— Все исследования завершатся к маю и, вероятно, потом этот препарат будет применяться в лечении коронавируса. Пока из четырех центров, участвующих в исследованиях, только мы полностью их закончили, — сообщила специалист.

Напомним, на сегодняшний день в медицинские организации и поступила новая партия из 18 900 доз «Спутника V». Все желающие, внесенные в лист ожидания через портал госуслуг, в скором времени будут приглашены на вакцинацию.

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Источник: proural.info

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