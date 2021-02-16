Статистика коронавируса на сегодня, 16 февраля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 16 фев 2021 | 12:38

Пресс-служба администрации главы опубликовала данные по статистике по коронавирусу по состоянию на 11 часов 16 февраля. Согласно предоставленной информации, за последние сутки число заболевших увеличилось на 154 человека. Всего заболевание подтверждено у 26 841 человека.







Сообщается также, что за последние 24 часа число умерших от COVID-19 выросло на два человека. Известно к текущему моменту о 234 жертвах.



Выздоровели всего 21006 человек, 253 – за последние сутки. На лечении остаются 5601 человек: 222 – в стационарах, 5 379 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.





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