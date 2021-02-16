В Башкирии будет протестировано приложение для госуслуг "Здоровье"
| 16 фев 2021 | 14:40
Башкирия станет одним из трех субъектов России, где будет протестировано новое мобильное приложение «Здоровье». Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.
«Мобильный сервис «Здоровье» объединит услуги, связанные с медицинской помощью: онлайн-запись на примем к специалистам, вызов врача, оформление электронных больничного и рецепта, ведение дневника самонаблюдения и другие документы. Это приложение в настоящее время тестируется в закрытом режиме, в марте его работа будет опробована в трех пилотных регионах страны», – рассказал Чернышенко.
Также сейчас правительство России проводит тестирование и готовит к запуску мобильные приложения для предоставления госуслуг по отдельным тематикам. Помимо упомянутого мобильного приложения «Здоровье» разрабатываются приложения «Авто» и «Дом». К тестированию последнего уже приступили в Московской области.
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