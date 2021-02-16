Минздрав Башкирии озвучил статистику заболеваний коронавирусом в городах и районах

Коронавирус в Башкирии | 16 фев 2021 | 15:29

Минздрав Башкортостана озвучил актуальную статистику по ситуации с COVID-19 в регионе. За период пандемии в регионе заразились опасной инфекцией 26847 человек, прирост за прошедшие сутки составил 154 инфицированных. Об этом на брифинге рассказал руководитель ведомством Максим Забелин.







Традиционно 1 место по количеству носителей коронавируса занимает город Уфа с 8557 больными. Далее разместился Белебеевский район, где COVID-19 заразились 2033 жителя. На третьем месте Туймазинский район, там выявлено 1 603 человека с вирусом, в городе Салават диагностировано 1 602 больных, а в Нефтекамске — 976 пациентов., Меньше всего больных в Межгорье (3) и Зилаирском районе (19).



В стационарах находятся 222 человека, из них 25 в тяжелом состоянии. 9 больных подключены к аппарату искусственного дыхания. Амбулаторно лечится 5 379 человек. На сегодняшний день известно о 234 умерших от коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что Хабиров внес поправки в указ о режиме повышенной готовности.





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