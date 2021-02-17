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Статистика коронавируса на сегодня, 17 февраля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 17 февраля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 17 фев 2021 | 14:04

Администрация главы Башкирии опубликовала новые данные по ситуации с коронавирусом в регионе. Так, за сутки выявлено еще 153 случая заражения COVID-19. За период пандемии в республике заболели опасной инфекцией 26 994 человека. 

В стационарах находятся 255 пациентов. Амбулаторно лечение получают 5 238 человек. Всего от болезни выздоровели 21 263 инфицированных. За сутки эта цифра увеличилась на 257. 

Также за последние 24 часа изменилось число умерших от COVID-19. Администрация сообщает о 4 летальных исходах. Всего в регионе от коронавируса скончались 238 зараженных.

Ранее сообщалось о том, что эксперты прогнозируют наступление третьей волны коронавируса в России. Однако все будет зависеть «от поведения людей». Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия-1».

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Источник: gorobzor.ru

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