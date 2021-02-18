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Статистика коронавируса на сегодня, 18 февраля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 18 февраля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 18 фев 2021 | 12:32

За сутки у 152 жителей Башкирии зарегистрировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает администрация главы региона. Согласно обновленной статистике  всего а период пандемии в республике опасной инфекцией заболели 27 146 человек.

Всего от болезни выздоровели 21 461 инфицированный. За сутки выписаны 168 человек. На лечении остаются 5 474 человека: 264 – в стационарах, 5 210 получают медицинскую помощь амбулаторно.

Также сообщается об изменении числа умерших от COVID-19. Администрация заявила о трех летальных исходах. Всего в регионе от коронавируса скончались 241 зараженный.

Ранее сообщалось, что в России эксперты прогнозируют наступление третьей волны COVID-19.

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Источник: gorobzor.ru

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