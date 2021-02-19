Статистика коронавируса на сегодня, 19 февраля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 19 фев 2021 | 12:32

В Башкирии за минувшие сутки положительный ПЦР-тест получили 152 человека. Оперативные данные обнародовал региональный Минздрав. Общее число инфицированных коронавирусом на 11 часов 19 февраля выросло до 27 298 граждан.







Выздоровели за весь период пандемии 21 672 заразившихся. Это 79% от общего числа инфицированных коронавирусом. За последние сутки выписался 241 житель республики. Остается на лечении 5381 гражданин. 280 пациентов находятся в ковид-госпиталях, 5101 человек – на самоизоляции.



За последние сутки зарегистрировано 4 новых летальных случая. Общее число жертв COVID-19 достигло 245 человек.

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