Минздрав Башкирии отклонил предложение сделать анализ на антитела к ковиду бесплатным

Уфа | 20 фев 2021 | 11:43

В Минздраве Башкирии отказали известному врачу ковид-госпиталя сделать анализ на антитела к ковиду в регионе бесплатным. Об этом Глеб Глебов рассказал изданию Уфа1 сегодня, 20 февраля. Согласно письменному ответу ведомства медику, данное лабораторное исследование не финансируется фондом обязательного медстрахования.







— Тестирование перед вакцинацией на наличие антител или РНК COVID-19 обосновывается лечащим врачом, — уточнили Глебову в республиканском Минздраве. — В виду отсутствия предусмотренного финансирования из средств ОМС данное лабораторное обследование является добровольным.



Сам врач уверен, что власти юлят, поскольку сделать данную медпроцедуру бесплатной возможно и не так сложно.

— Нужно было просто подать заявку о внесении анализа в перечень, и таким образом на него из фонда выделят деньги, — говорит Глеб. — Я разочарован, в Москве уже давно это исследование бесплатное.

Также известно, что сама вакцинация от коронавируса проводится бесплатно. Однако перед ее прохождением следует провериться на наличие антител в организме, ибо при их наличии прививка не нужна.





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