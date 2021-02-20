Минздрав Башкирии отклонил предложение сделать анализ на антитела к ковиду бесплатным
Уфа | 20 фев 2021 | 11:43
В Минздраве Башкирии отказали известному врачу ковид-госпиталя сделать анализ на антитела к ковиду в регионе бесплатным. Об этом Глеб Глебов рассказал изданию Уфа1 сегодня, 20 февраля. Согласно письменному ответу ведомства медику, данное лабораторное исследование не финансируется фондом обязательного медстрахования.
— Тестирование перед вакцинацией на наличие антител или РНК COVID-19 обосновывается лечащим врачом, — уточнили Глебову в республиканском Минздраве. — В виду отсутствия предусмотренного финансирования из средств ОМС данное лабораторное обследование является добровольным.
Сам врач уверен, что власти юлят, поскольку сделать данную медпроцедуру бесплатной возможно и не так сложно.
Также известно, что сама вакцинация от коронавируса проводится бесплатно. Однако перед ее прохождением следует провериться на наличие антител в организме, ибо при их наличии прививка не нужна.