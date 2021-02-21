Статистика коронавируса на сегодня, 21 февраля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 21 фев 2021 | 13:36

За минувшие сутки в Башкирии от коронавирусной инфекции скончались еще четыре пациента, число жертв инфекции достигло 252 человек.



По сводке оперштаба, в регионе коронавирус обнаружили еще у 147 человек. Общее число инфицированных в республике составляет 27 593 человека.



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- Скончались от COVID-19 четыре пациента, - говорится в сообщении оперштаба региона.

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Всего от коронавируса вылечились 21 936 человек, в том числе 72 выздоровели за минувшие сутки.Таким образом, число жертв инфекции достигло 252 случаев.