Статистика коронавируса на сегодня, 21 февраля 2021 года, в Башкирии
Коронавирус в Башкирии | 21 фев 2021 | 13:36
За минувшие сутки в Башкирии от коронавирусной инфекции скончались еще четыре пациента, число жертв инфекции достигло 252 человек.
По сводке оперштаба, в регионе коронавирус обнаружили еще у 147 человек. Общее число инфицированных в республике составляет 27 593 человека.
Читайте также:Хабиров внес поправки в указ о режиме повышенной готовности
- Скончались от COVID-19 четыре пациента, - говорится в сообщении оперштаба региона.Таким образом, число жертв инфекции достигло 252 случаев.
Источник:
www.sobkor02.ru
Читайте также