Статистика коронавируса на сегодня, 23 февраля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 23 фев 2021 | 14:07

На сегодняшний день в мире складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. В Башкирии выявили 143 новых случая коронавируса. Всего в республике зарегистрировано 27 882 случая заражения.



За последние сутки выздоровели 102 пациента, а скончались - 3. Всего от COVID-19 вылечились 22 061 человек.



В России зарегистрировано 4 189 153 случая заражения коронавирусом. Из них выздоровели 3 739 344 человека, а скончались - 84 047.



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