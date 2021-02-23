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Статистика коронавируса на сегодня, 23 февраля 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 23 февраля 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 23 фев 2021 | 14:07

На сегодняшний день в мире складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. В Башкирии выявили 143 новых случая коронавируса. Всего в республике зарегистрировано 27 882 случая заражения.

За последние сутки выздоровели 102 пациента, а скончались - 3. Всего от COVID-19 вылечились 22 061 человек.

В России зарегистрировано 4 189 153 случая заражения коронавирусом. Из них выздоровели 3 739 344 человека, а скончались - 84 047.

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Источник: bash.news

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