В Сибае открылся Региональный сосудистый центр

Сибай | 24 фев 2021 | 15:46

На базе центральной городской больницы города Сибая открылся Региональный сосудистый центр (РСЦ), созданный для оказания специализированной помощи больным с острым коронарным синдромом. Об этом сообщает минздрав Башкирии.







«В структуре РСЦ предусмотрены кардиологическое отделение с палатами интенсивной терапии и рентгенэноваскулярное отделение. В кардиологическом отделении на текущую дату развернуто 35 коек. В отделении работают три врача-кардиолога и один врач анестезиолог-реаниматолог», - рассказала главврач Республиканского кардиоцентра Ирина Николаева.

Рентгенэноваскулярное отделение представлено рентгенохирургической операционной, оснащенной новым современным ангиографическим комплексом, приобретённом по нацпроекту «Здравоохранение». Это даёт возможность выполнять широкий спектр операций: коронарографию, шунтографию при ишемической болезни сердца, ангиопластику и стентирование коронарных артерий.



Отмечается, что операционная такого профиля — единственная на территории Сибая и близлежащих районов республики.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Минздрав РБ