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В Минздраве Башкирии рассказали, сколько медиков скончались от коронавируса

В Минздраве Башкирии рассказали, сколько медиков скончались от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 26 фев 2021 | 11:16

Министерство здравоохранения Башкирии сообщило печальную статистику. Стало известно, сколько медиков в республике скончались из-за коронавируса.

Напомним, по состоянию на 26 февраля, в Башкирии зарегистрировано 28 165 случаев коронавируса. Из них 8 тысяч случаев приходится на сотрудников медицинских учреждений.

При этом от осложнений, вызванных коронвирусом, скончался 31 медик, 13 – при исполнении служебных обязанностей.

В ведомстве отметили, что пока цифры по летальным случаям не точные, так как каждая смерть подтверждается комиссией по расследованию страхового случая.

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Источник: bash.news

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