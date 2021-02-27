В правительстве России выделили средства на доплаты медработникам, борющимся с коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 27 фев 2021 | 15:30

Правительство Российской Федерации выделило Министерству финансов средства на дополнительные выплаты медработникам, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Деньги выделяются из резервного фонда кабмина.







На сайте правительства РФ уточняется, что проект данного распоряжения подготовлен в соответствии с указом президента РФ «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников». «Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в решении кабмина. Дополнительные единовременные выплаты полагаются врачам, младшему и среднему медперсоналу, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, которые работают с пациентами, у которых подтвержден Covid-19 или есть подозрение на инфекцию.

«Коронавирусные» выплаты врачам были введены в мае 2020 года. Lйствовать они будут до конца 2021 года. Кроме того, в феврале 2021 года, президент России Владимир Путин подписал указ о новой выплате в размере 68 811 рублей. Деньги будут получать медработники, которые оказывали помощь пациентам с Covid-19 и сами не смогли избежать заражения инфекцией, передает «Федеральное агентство новостей».





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Фото: newsbash.ru