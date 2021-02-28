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В Башкирии мальчика, впавшего в кому во время соревнований по борьбе в Бакалах, перевезли в РДКБ

В Башкирии мальчика, впавшего в кому во время соревнований по борьбе в Бакалах, перевезли в РДКБ

Бакалинский район | 28 фев 2021 | 19:11

13-летнего Ефима Москвина, который месяц находится в коме после падения на турнире по борьбе в Бакалах, доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. Об этом рассказала мама мальчика, сообщает издание Уфа1.

Мальчика доставили в Уфу сегодня, 28 февраля. По словам его мамы, их привезли на реанимобиле, ребенок по-прежнему находится без сознания. В больнице его состояние комментировать отказались. Оперативный комментарий в Минздраве Башкирии получить также не удалось.

Напомним, Ефим впал в кому во время турнира по башкирской национальной борьбе куреш в Бакалах 30 января. Его доставили в местную районную больницу, где он почти месяц находился без сознания.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Снежана Осипова

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