В Башкирии мальчика, впавшего в кому во время соревнований по борьбе в Бакалах, перевезли в РДКБ

Бакалинский район | 28 фев 2021 | 19:11

13-летнего Ефима Москвина, который месяц находится в коме после падения на турнире по борьбе в Бакалах, доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. Об этом рассказала мама мальчика, сообщает издание Уфа1.







Мальчика доставили в Уфу сегодня, 28 февраля. По словам его мамы, их привезли на реанимобиле, ребенок по-прежнему находится без сознания. В больнице его состояние комментировать отказались. Оперативный комментарий в Минздраве Башкирии получить также не удалось.



Напомним, Ефим впал в кому во время турнира по башкирской национальной борьбе куреш в Бакалах 30 января. Его доставили в местную районную больницу, где он почти месяц находился без сознания.





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Фото: Снежана Осипова