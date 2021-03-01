В Башкирии медикам ряда больниц повысят зарплаты за работу ночью

| 01 мар 2021 | 15:45

С марта 2021 года повышенная зарплата появится у врачей Благовещенской, Мишкинской, Стерлибашевской районных больниц за работу в ночное время. А в апреле доход увеличится и у представителей Ишимбайской больницы.







Республиканский профсоюз здравоохранения отмечает, что повышение коснулось более 150 сотрудников. Доплаты будут производиться на протяжении трех лет.

— Нам пока не удается найти взаимопонимание с руководством Ермекеевской и Красноусольской районных больниц. Мы направили повторные предписания в эти медучреждения, если не начнется конструктивный диалог, то мы готовы передать документы о нарушении трудового законодательства в надзорные органы, — рассказал корреспонденту Proural председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин.

Напомним, что в январе 2021 года Профсоюз работников потребовал от 13 медицинских учреждений региона изменений в коллективных договорах. В данных медучреждений сотрудники скорой помощи не дополучали зарплату за ночные дежурства.





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