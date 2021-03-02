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Новые данные о коронавирусе в Башкирии

Новые данные о коронавирусе в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 02 мар 2021 | 10:18

На оперативном совещании выступила заместитель руководителя Роспотребнадзора – замглавного государственного санитарного врача по РБ Галина Пермина. Она поделилась актуальной информацией о распространении коронавируса в регионе.

На 2 марта в Башкирии зарегистрировано 28 719 случаев инфицирования COVID-19. Суточный прирост снизился до 137 человек. На сегодняшний день протестировано 2 528 082 жителя республики. В Уфе с нарастающим итогом зарегистрирован 9221 случай инфицирования. За последние 24 часа в столице заболели 87 человек. Очаговых и групповых случаев не зафиксировано.

Также продолжается мониторинг заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией. В сравнении с предыдущей неделей по обоим наблюдается снижение. ОРВИ заболели на 10,2% меньше, внебольничной пневмонией – 33%.

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Источник: proural.info

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