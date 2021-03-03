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В Башкирии за сутки новыми жертвами коронавируса стали 4 человека

В Башкирии за сутки новыми жертвами коронавируса стали 4 человека

Коронавирус в Башкирии | 03 мар 2021 | 13:59

За сутки в Башкортостане врачи выявили 136 новых случаев заражения ковидом, сообщает портал стопкоронавирус.рф. Общее число инфицированных составляет 28992.

В активной стадии болезни находятся 5542 человека. Среди выздоровевших уже 23166 пациентов, 119 из которых выписались за сутки. Число жертв ковида достигло 284 человек, четверо из которых скончались за минувшие сутки.

В России зарегистрировано 4278750 случаев носительства инфекции с суточным приростом в 10535 заболевших. 337668 россиян переносят вирус в активной фазе. За сутки выписались 15694 человека, а всего болезнь побороли 3853734 жителя страны. При этом количество погибших достигло 87348 – 452 пациента скончались за сутки.

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Источник: www.sobkor02.ru

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