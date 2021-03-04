Статистика коронавируса на сегодня, 4 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 04 мар 2021 | 12:36

На 11 часов 4 марта в Башкирии выявлено 29 126 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Актуальную информацию сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Суточный прирост инфицированных составил 134 человека.







Продолжают болеть 5490 жителей Башкирии. Среди них – 268 пациентов ковид-госпиталей. Еще 5 222 гражданина лечат коронавирус в домашних условиях. Выписались за последние сутки 182 человека. Суточное количество выздоровевших превысило заболевших на 35%. За всю пандемию победили COVID-19 23 348 жителей региона.



По-прежнему регистрируются все новые летальные случаи. За сутки от коронавируса скончались четверо. Общее число жертв составило 288 человек.

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