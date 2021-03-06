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В России ослабили важное COVID-ограничение

В России ослабили важное COVID-ограничение

Коронавирус в Башкирии | 06 мар 2021 | 10:04

В России перевод сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы станет рекомендательным, а не обязательным. Изменения начнут действовать с 1 апреля. Постановление кабмина опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Рекомендовать работодателям, исходя из обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу», — говорится в документе.

Ранее сообщалось о том, что школы Башкирии заработают в штатном режиме. Глава Башкирии Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности  в республике. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

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Источник: ura.news

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