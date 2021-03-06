Статистика коронавируса на сегодня, 6 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 06 мар 2021 | 13:06

Коронавирус в Башкирии, как и во всем мире, все еще продолжает распространяться. Но при этом растет и число выписанных пациентов, перенесших болезнь.







Согласно данным оперативного штаба Башкирии на 6 марта, за сутки в республике было зарегистрировано 134 подтвержденных фактов заражения Covid-19. Таким образом, общее число больных в Башкирии достигло 29 393 человек.



За весь период пандемии по выздоровлению выписано 23 761 пациентов, в том числе за прошедшие сутки – 190. Зарегистрированы и новые случаи смерти среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. За сутки скончались 3 человека, с начала пандемии в общей сложности отмечено 293 случая смерти.

Ранее сообщалось о том, что в России ослабили важное COVID-ограничение. Постановление кабмина опубликовано на интернет-портале правовой информации.





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