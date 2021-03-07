Больница № 8 в Уфе возвращается к обычному режиму работы

Коронавирус в Башкирии | 07 мар 2021 | 19:59

В Уфе больница №8 прекращает работать в статусе госпиталя для пациентов с коронавирусом. Медучреждение будет возвращаться к обычному режиму работы и плановому приему пациентов. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба горбольницы.







– Вчера провели дезинфекцию хирургического корпуса. Наша больница прекращает свою работу в статусе госпиталя COVID и постепенно возвращается к обычному режиму работы, – написали представители лечебницы.



Напомним, в начале недели Минздрав Башкирии заявил, что в ближайшее время планируется сократить 300 коечных мест для больных COVID-19 в связи с положительной динамикой по выздоровлению. Сейчас коечный фонд для ковидных пациентов в республике составляет порядка 18%.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: уфимская больница №8