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Статистика коронавируса на сегодня, 8 марта 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 8 марта 2021 года, в Башкирии

| 08 мар 2021 | 13:21

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Башкортостане достигло 29657. По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки инфекцию подхватили еще 133 жителя республики.

5432 человека переносят заболевание в активной стадии. За сутки медики выписали 52 подопечных, а всего излечиться успели 23924 человека. Жертвами вируса стал уже 301 пациент, четверо из которых скончались за сутки.

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Всего в России зарегистрировано 4333029 случаев заболевания с суточным приростом в 10253 инфицированных. В активной стадии болезни находятся 321310 жителей страны. Вылечились от коронавируса уже 3922246 россиян, 10322 из которых выписались за сутки. Число жертв увеличилось на 379 человек и достигло 89473.

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Источник: www.sobkor02.ru

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