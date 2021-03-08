Статистика коронавируса на сегодня, 8 марта 2021 года, в Башкирии

| 08 мар 2021 | 13:21

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Башкортостане достигло 29657. По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки инфекцию подхватили еще 133 жителя республики.







5432 человека переносят заболевание в активной стадии. За сутки медики выписали 52 подопечных, а всего излечиться успели 23924 человека. Жертвами вируса стал уже 301 пациент, четверо из которых скончались за сутки.

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Всего в России зарегистрировано 4333029 случаев заболевания с суточным приростом в 10253 инфицированных. В активной стадии болезни находятся 321310 жителей страны. Вылечились от коронавируса уже 3922246 россиян, 10322 из которых выписались за сутки. Число жертв увеличилось на 379 человек и достигло 89473.