Статистика коронавируса на сегодня, 9 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 09 мар 2021 | 10:27

В Башкирии число выявленных фактов заражения коронавирусом приближается к 30 тысячам. Об этом на оперативном совещании сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.







По словам главы ведомства, по состоянию на 9 марта, в республике коронавирусом заразилось 29 790 человек. Это на 133 человека больше, чем было сутками ранее.



Министр отметил, что 81% заболевших побороли болезнь и были выписаны с выздоровлением.



На сегодняшний день в больницах Башкирии более 200 человек получают лечение стационарно, из них 29 находятся в отделении интенсивной терапии, более 5 тысяч человек лечатся от covid-19 дома.

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