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Статистика коронавируса на сегодня, 10 марта 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 10 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 10 мар 2021 | 15:41

В Башкирии с начала пандемии подтверждено 29 922 случая коронавируса. За сутки инфекцию выявили у 132 жителей. Об этом 10 марта сообщил региональный оперштаб.

Число жертв COVID-19 продолжает расти. За день зарегистрировано еще две смерти. Всего от коронавируса в республике скончались уже 305 человек. Общее количество выздоровевших за 24 часа увеличилось на 129 и достигло 24,1 тысячи жителей.

Прямо сейчас носителями коронавируса в Башкирии являются 5 517 человек, 5 209 из них переносят инфекцию в легкой форме и лечатся дома. Остальные 308 лежат в больницах под присмотром врачей – 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 10 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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