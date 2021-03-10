В Башкирии сняли ковидные ограничения для учреждений культуры

Коронавирус в Башкирии | 10 мар 2021 | 16:23

На заседании антиковидного штаба были приняты решения о послаблении «ковидных» ограничений. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров сегодня, 10 марта.







Таким образом, теперь театры, кинотеатры и дома культуры смогут заполнять свои залы на 100 процентов с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер: обработки помещений и с обязательным ношением масок. Также ограничения сняты и для спортивных соревнований с теми же требованиями.



Самоизоляция для пенсионеров и людей, страдающих хроническими заболеваниями, продлевается до 25 марта, так как эксперты из Минздрава и Роспотребнадзора Башкирии проголосовали против.





— Несмотря на постепенное снижение заболеваемости и снятие части ограничений, важно понимать, что коронавирус еще не уходит. В случае неблагоприятного развития ситуации больницы должны быть готовы в кратчайшие сроки нарастить число инфекционных коек, — сказал Хабиров.

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