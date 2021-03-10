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В Башкирии сняли ковидные ограничения для учреждений культуры

В Башкирии сняли ковидные ограничения для учреждений культуры

Коронавирус в Башкирии | 10 мар 2021 | 16:23

На заседании антиковидного штаба были приняты решения о послаблении «ковидных» ограничений. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров сегодня, 10 марта.

Таким образом, теперь театры, кинотеатры и дома культуры смогут заполнять свои залы на 100 процентов с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер: обработки помещений и с обязательным ношением масок. Также ограничения сняты и для спортивных соревнований с теми же требованиями.

Самоизоляция для пенсионеров и людей, страдающих хроническими заболеваниями, продлевается до 25 марта, так как эксперты из Минздрава и Роспотребнадзора Башкирии проголосовали против.


— Несмотря на постепенное снижение заболеваемости и снятие части ограничений, важно понимать, что коронавирус еще не уходит. В случае неблагоприятного развития ситуации больницы должны быть готовы в кратчайшие сроки нарастить число инфекционных коек, — сказал Хабиров.
Напомним, на прошлой неделе глава республики подписал изменения в указе о повышенной готовности. Согласно правкам, в документе школьникам теперь разрешено учиться в штатном режиме, а продолжительность уроков увеличилась до 45 минут.

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Источник: ufa1.ru

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