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Статистика коронавируса на сегодня, 11 марта 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 11 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 11 мар 2021 | 11:53

В Республике Башкортостан за минувшие сутки положительный ПЦР-тест на ковид получили 130 жителей. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. На 11 часов 11 марта в республике зарегистрировано 30 052 случая инфицирования.

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Остаются на лечении 5422 человека – 292 пациента ковид-госпиталей и 5130 граждан, которые борются с болезнью дома. Выздоровели за весь период пандемии 24 322 человека. За минувшие сутки выписались 222 жителя региона. Скончались за последние 24 часа трое инфицированных. Общее число жертв COVID-19 выросло до 308.

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Источник: proural.info

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