Глеб Глебов: "Снятие ограничений по коронавирусу - политическая необходимость, на носу выборы"

Уфа | 11 мар 2021 | 19:52

Врач из инфекционного госпиталя в Зубово под Уфой Глеб Глебов считает: третьей волны коронавируса не избежать. Мужчина рассказал, что на данный момент в больнице не хватает мест в палате и вновь начали заполняться коридоры, сообщает издание Уфа1.







Также медик подчеркнул, что часть ограничений по коронавирусу, которые снял глава Башкирии Радий Хабиров 10 марта, — это сугубо политическая необходимость, так как на носу выборы в Госдуму, а не забота о жителях республики.

— Людям дают передохнуть, чтобы они расслабились. Всем надоели уже маски, ограничения. Большинство ресторанов города вообще эти меры не соблюдали, проводились концерты. Сейчас сделают послабления, а позже всё вернут на свои места. Коронавирус уже потихоньку начинает обостряться, еще недели две — и всё понесется, люди начнут массово заболевать. У нас в Зубово лежат в коридорах, — высказался Глеб Глебов.

В первую очередь, со слов врача, заполняемость ковид-госпиталя связана с тем, что сейчас активно закрывают остальные перепрофилированные «красные» зоны.

— Тут палка о двух концах, стоит ли закрывать ковид-госпитали или лучше пару оставить, — недоумевает Глеб.





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