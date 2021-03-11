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Глеб Глебов поделился своим мнением о вакцинации от коронавируса

Глеб Глебов поделился своим мнением о вакцинации от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 11 мар 2021 | 20:22

Популярный блогер и врач нового инфекционного госпиталя, пишущий свои посты в Инстаграм под именем Глеб Глебов, опубликовал сегодня, 11 марта, свое мнение по поводу вакцинации, а также стоит ли ее делать.

Медик отметил, что делать или не делать – это личное мнение каждого, и решение человек должен принимать сам. Однако сам Глебов рекомендует своим знакомым дождать вакцину от центра Чумакова, либо от ФМБА России, так как,  по заявлению авторов, она вызывает клеточный иммунитет. 

«Лично я считаю, что, если вы переболели, то у вас помимо гуморального иммунитета (IgG), вырабатывается более стойкий клеточный иммунитет, и если есть хотя бы минимальный титр IgG, выработанный в ходе болезни, прививаться не стоит», – заявил врач.
Гле Глебов подчеркнул, что не против вакцин и понимает, что иммунитет лучше приобрести, привившись, нежели заболев. 


«Если вас заставляют на работе, вне зависимости от наличия антител и противопоказаний (описаны в методичке), нужно помнить, что есть лидер (руководитель, который сначала попробует на себе) и рабовладелец (который сначала толкает других)», – заключил он.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: со страницы Глеба Глебова в Инстаграм

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