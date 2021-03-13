Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Статистика коронавируса на сегодня, 13 марта 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 13 марта 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 13 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 13 мар 2021 | 15:23

В инфекционных больницах Башкирии от коронавируса лечатся 265 человек. Шестнадцать из них остаются в тяжелом состоянии.

По данным башкирского минздрава, за минувшие сутки коронавирус обнаружен еще у 126 человек. Таким образом, общее число инфицированных в регионе - 30 307 чел.

- В стационарах лечатся 265 человек. Из них в тяжелом состоянии - 16, на искусственной вентиляции легких – семь, - говорится в сводке ведомства.
На амбулаторном лечении сегодня находятся 5 051 зараженных.

За минувшие сутки выздоровели 152 человека, всего с начала панедмии выздоровели 24 678 пациентов.

Читайте также:

Глеб Глебов поделился своим мнением о вакцинации от коронавируса
Летальных случаев в республике 313, за минувшие сутки умерли еще три инфицированных.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: