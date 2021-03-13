Статистика коронавируса на сегодня, 13 марта 2021 года, в Башкирии
Коронавирус в Башкирии | 13 мар 2021 | 15:23
В инфекционных больницах Башкирии от коронавируса лечатся 265 человек. Шестнадцать из них остаются в тяжелом состоянии.
По данным башкирского минздрава, за минувшие сутки коронавирус обнаружен еще у 126 человек. Таким образом, общее число инфицированных в регионе - 30 307 чел.
- В стационарах лечатся 265 человек. Из них в тяжелом состоянии - 16, на искусственной вентиляции легких – семь, - говорится в сводке ведомства.На амбулаторном лечении сегодня находятся 5 051 зараженных.
За минувшие сутки выздоровели 152 человека, всего с начала панедмии выздоровели 24 678 пациентов.
Источник:
www.sobkor02.ru
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