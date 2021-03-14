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Статистика коронавируса на сегодня, 14 марта 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 14 марта 2021 года, в Башкирии

Уфа | 14 мар 2021 | 12:00

Сегодня, 14 марта, администрация главы Башкирии передала, что за прошедшие сутки в республике зарегистрировали еще 127 случаев коронавируса. Всего, по предоставленным данным, за весь период пандемии известно о 30 434 заболевших.

Сообщается также, что выросло число умерших. К настоящему моменту известно о 315 смертях, за последние сутки скончались еще двое.

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На лечении сейчас остаются 5 323 человека: 260 из них находятся в стационарах, еще 5 063 лечатся дома. Выздоровевшими за весь период пандемии считаются 24 796 человек, еще 118 поправились за последние 24 часа.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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