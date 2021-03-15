Статистика коронавируса на сегодня, 15 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 15 мар 2021 | 10:21

В Башкирии за минувшие сутки covid-19 заразились 125 человек. Такие данные были озвучены в ходе оперативного совещания в Правительстве РБ. По словам главы Минздрава Максима Забелина, всего в регионе насчитывается 30 559 случаев инфицирования.







По словам министра, темпы роста за неделю составили 0,4, что говорит о значительном снижении. К слову, растет и число выздоровевших. Так, по состоянию на 15 марта, болезнь побороли более 25 тысяч человек, что составляет 82% от числа зараженных.



Максим Забелин, министр здравоохранения:



- В настоящий момент находится на стационарном лечении находится 267 человек, из них 228 - средней тяжести, 30 человек находится в тяжелом состоянии.

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