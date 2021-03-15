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НИИ Глазных болезней в Уфе передают в федеральную собственность

НИИ Глазных болезней в Уфе передают в федеральную собственность

Уфа | 15 мар 2021 | 11:52

Распоряжение о реорганизации академии наук Башкирии и передаче Уфимского научно-исследовательского института глазных болезней в федеральную собственность, подписанное главой республики Радием Хабировым, опубликовано на портале правовой информации.

Документ предписывает республиканской академии наук «принять предложение о мерах по совершенствованию управления подведомственными ей организациями». Напомним, до сей поры уфимский НИИ глазных болезней входил в состав АН РБ.

«Решение это обсужденное и представляет мнение большинства ученых, — прокомментировал президент академии наук Башкирии Альфис Гаязов изданию «Башинформ». — Содержание нашей деятельности не меняется, меняется лишь организационная форма. Так, Институт глазных болезней, который долгое время находился в составе академии, интегрируется с Башгосмедуниверситетом. Это вполне оправдано, потому что перед медициной стоят глобальные задачи, и только объединение может решить эти вопросы».

Кроме того, нормативный акт объединяет два государственных автономных учреждения науки — «Башкирскую энциклопедию» и республиканский институт стратегических исследований — в один институт социально-гуманитарных исследований и энциклопедистики Башкирии. 

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: 2gis.ru

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