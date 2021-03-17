Как записаться к врачу: в Башкирии изменится номер единого контакт-центра Минздрава
| 17 мар 2021 | 14:03
Записаться на прием к врачу теперь можно набрав всего три цифры.
С 1 апреля контакт-центр Минздрава Башкирии изменит единый номер для приема звонков. Об этом стало известно сегодня, 17 марта.
Теперь записаться на прием к врачу или на вакцинацию, а также вызвать участкового врача на дом можно будет по единому номеру 122.
Напомним, что ранее для этого горожане звонили на номер 1301. Как сообщается, звонок по-прежнему будет бесплатным, а время ожидания ответа не будет превышать одной минуты. Принимать звонки специалисты контакт-центра будут ежедневно с 8 утра до 8 вечера.
Всего в Башкирии записаться на прием к специалисту можно несколькими способами:
– позвонив по единому номеру;
– через единый медицинский портал республики Башкортостан;
– посредством официального портала государственных услуг;
– при помощи мобильного приложения «Запись к врачу»;
– через информационные автоматы для самозаписи пациентов, расположенные в холлах медицинских организаций.
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