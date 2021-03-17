Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Башкирии озвучили статистику заболеваемости коронавирусом по городам и районам

В Башкирии озвучили статистику заболеваемости коронавирусом по городам и районам

В Башкирии озвучили статистику заболеваемости коронавирусом по городам и районам

Коронавирус в Башкирии | 17 мар 2021 | 14:08

За сутки башкирские медики зарегистрировали в 29 муниципалитетах 120 новых инфицированных коронавирусом. Все заболевшие живут в шести городах и 23 районах республики.

В Уфе заразились 45 человек, в Белорецком районе и Стерлитамаке – по девять, в Мелеузовском – семь, в Туймазинском – пять. Еще по четыре инфицированных появились в Дюртюлинском, Илишевском районах и Нефтекамске. По три случая заболевания зарегистрированы в Белебеевском, Ишимбайском, Кармаскалинском, Мишкинском и Федоровском районах республики. Еще по два – в Янаульском и Учалинском и по одному – в Балтачевском, Балговарском, Бурзянском, Давлекановском, Иглинском, Калтасинском, Краснокамком, Нуримановском, Стерлитамакском, Чишминском, Шаранском районах, а также в Кумертау, Салавате и Сибае.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: