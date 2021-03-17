В Башкирии озвучили статистику заболеваемости коронавирусом по городам и районам

Коронавирус в Башкирии | 17 мар 2021 | 14:08

За сутки башкирские медики зарегистрировали в 29 муниципалитетах 120 новых инфицированных коронавирусом. Все заболевшие живут в шести городах и 23 районах республики.







В Уфе заразились 45 человек, в Белорецком районе и Стерлитамаке – по девять, в Мелеузовском – семь, в Туймазинском – пять. Еще по четыре инфицированных появились в Дюртюлинском, Илишевском районах и Нефтекамске. По три случая заболевания зарегистрированы в Белебеевском, Ишимбайском, Кармаскалинском, Мишкинском и Федоровском районах республики. Еще по два – в Янаульском и Учалинском и по одному – в Балтачевском, Балговарском, Бурзянском, Давлекановском, Иглинском, Калтасинском, Краснокамком, Нуримановском, Стерлитамакском, Чишминском, Шаранском районах, а также в Кумертау, Салавате и Сибае.





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