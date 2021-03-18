Статистика коронавируса на сегодня, 18 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 18 мар 2021 | 11:52

В Башкирии за сутки выявлено 120 новых носителей COVID-19. За период пандемии в республике заболели опасной инфекцией 30 917 человек. Новые данные по коронавирусу в республике опубликованы пресс-службой администрации главы РБ.







В стационарах находятся 272 пациента. Амбулаторно медицинскую помощь получают 5 024 человека. Всего от болезни выздоровели 25 296 инфицированных. За сутки выписаны 145 человек.



Также сообщается о новых случаях смерти из-за коронавируса. Известно, что за сутки еще три человека умерли от опасной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 325 летальных исходов от COVID-19.

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