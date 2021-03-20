Жители Мелеуза пожаловались на удручающее состояние местной инфекционной больницы

Мелеузовский район | 20 мар 2021 | 19:10

Администрация инфекционной больницы Мелеуза займется косметическим ремонтом туалетов, а в следующем году сделает капитальный ремонт во всей клинике после жалоб пациентов в центр управления республикой.







- В инфекционной больнице Мелеуза нужен ремонт. Здесь в туалетах вспучилась краска, местами на стенах отошла штукатурка, - сообщили в ЦУР. - После обращения жителя в соцсетях Главы Башкортостана Радия Хабирова и вмешательства центра управления республикой в ситуацию администрация медучреждения обещает отремонтировать санузлы до конца апреля 2021 года.

Отмечается, что косметическим преобразованием дело не ограничится. В 2022 году в больнице запланирован капитальный ремонт. Здесь заменят кровлю, двери, полы, системы горячего и холодного водоснабжения, канализацию, сантехнику, противопожарную сигнализацию, обновят отделку в помещениях.

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