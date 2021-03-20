Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Жители Мелеуза пожаловались на удручающее состояние местной инфекционной больницы

Жители Мелеуза пожаловались на удручающее состояние местной инфекционной больницы

Жители Мелеуза пожаловались на удручающее состояние местной инфекционной больницы

Мелеузовский район | 20 мар 2021 | 19:10

Администрация инфекционной больницы Мелеуза займется косметическим ремонтом туалетов, а в следующем году сделает капитальный ремонт во всей клинике после жалоб пациентов в центр управления республикой.

- В инфекционной больнице Мелеуза нужен ремонт. Здесь в туалетах вспучилась краска, местами на стенах отошла штукатурка, - сообщили в ЦУР. - После обращения жителя в соцсетях Главы Башкортостана Радия Хабирова и вмешательства центра управления республикой в ситуацию администрация медучреждения обещает отремонтировать санузлы до конца апреля 2021 года.

Отмечается, что косметическим преобразованием дело не ограничится. В 2022 году в больнице запланирован капитальный ремонт. Здесь заменят кровлю, двери, полы, системы горячего и холодного водоснабжения, канализацию, сантехнику, противопожарную сигнализацию, обновят отделку в помещениях.

Читайте также:

В Мелеузе уволили сотрудника ГИБДД, устроившего пьяное ДТП
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: