Статистика коронавируса на сегодня, 21 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 21 мар 2021 | 12:39

За минувшие сутки врачи Башкирии зарегистрировали еще две смерти от коронавируса, таким образом, с начала пандемии в регионе от инфекции погибли 333 человека.







Напомним, что в субботу оперштаб Башкирии сообщал о 331 пациентах, умерших от коронавирусной инфекции.

- Скончались от COVID-19 скончались два пациента, - говорится в суточной сводке башкирского оперштаба.

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За минувшие сутки коронавирус обнаружен еще у 116 жителей республики. Общее число зарегистрированных случаев инфицирования в регионе – 31 265.Всего от коронавируса в Башкирии выздоровели 25 831 пациентов, из них за последние сутки – 114.