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Статистика коронавируса на сегодня, 22 марта 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 22 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 22 мар 2021 | 10:31

В Башкортостане зарегистрировано 31377 случаев заболевания коронавирусом с суточным приростом в 112 инфицированных. Об этом на оперативке в правительстве республики сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,9 процента, а за неделю темпы прироста - 0,4. На стационарном лечении находятся 277 пациентов, 41 из которых – в тяжелом состоянии. Семеро человек дышат с помощью аппаратов ИВЛ.

За сутки медики выписали 121 подопечного, а всего справиться с вирусом успели 25980 жителей республики. За весь период пандемии специалисты провели 2677460 тестов методом ПЦР. Из 2068 коек для ковидных пациентов 25 процентов остаются свободными.

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Источник: www.sobkor02.ru

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