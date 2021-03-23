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Статистика коронавируса на сегодня, 23 марта 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 23 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 23 мар 2021 | 11:35

Администрация главы РБ опубликовала новые данные по ситуации с коронавирусом. За сутки в регионе выявлено 110 новых случаев заражения COVID-19. За период пандемии в республике заболели опасной инфекцией 31 487 человек.

В стационарах находятся 312 больных. Амбулаторно медицинскую помощь получают 4 765 человек. Всего от болезни выздоровели 26 073 инфицированных. За сутки выписан 121 человек.

Также сообщается о новом случае смерти из-за коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 337 летальных исходов от COVID-19.

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Источник: gorobzor.ru

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