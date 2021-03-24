Статистика коронавируса на сегодня, 24 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 24 мар 2021 | 14:13

На 11 часов 24 марта в Башкортостане подтвердили 31 598 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших составил 111 человек. Актуальные данные предоставили в Министерстве здравоохранения республики.







За последние сутки выписаны с выздоровлением 124 пациента. Всего с момента начала пандемии в Башкирии удалось вылечить 26 197 человек. В настоящее время борьбу с болезнью продолжает 5 061 житель региона. Под наблюдением врачей остаются 304 пациента, 4757 граждан лечатся дома, соблюдая режим самоизоляции. В минувшие сутки было зарегистрировано 3 летальных исхода, количество жертв коронавируса в республике достигло 340 человек.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram