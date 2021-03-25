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Статистика коронавируса на сегодня, 25 марта 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 25 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 25 мар 2021 | 12:20

На 11 часов 25 марта в Башкортостане зарегистрировано 31 707 случаев коронавирусной инфекции. Актуальные данные предоставили в Министерстве здравоохранения РБ.

Суточный прирост заболевших составил 109 человек. Это в два раза больше количества выздоровевших – за сутки было выписано 225 граждан.

В настоящее время на лечении остаются 4942 жителя республики. Под присмотром врачей находятся 286 пациентов, 4656 человек переносят болезнь в легкой форме и проходят терапию амбулаторно. За последние 24 часа количество умерших увеличилось на 3, общее число погибших в Башкирии составило 343 человека.

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Источник: proural.info

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