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Статистика коронавируса на сегодня, 26 марта 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 26 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 26 мар 2021 | 11:27

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало актуальные данные о распространении коронавируса в регионе. На 11 часов 26 марта положительный ПЦР-тест получили 31 817 жителей республики. Суточный прирост инфицированных составил 110 человек.

Количество активных случаев заболевания – 4832. 282 пациента остаются в инфекционных боксах, 4550 граждан – на амбулаторном лечении. Выздоровели за последние сутки 218 жителей. Всего за период пандемии победили инфекцию 26 640 человек. Кроме того, за минувшие сутки было зарегистрировано два летальных исхода. Число жертв COVID-19 достигло отметки 345.

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Источник: proural.info

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