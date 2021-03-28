В Башкирии за два месяца выявлено около 1000 заболевших пневмонией

Коронавирус в Башкирии | 28 мар 2021 | 11:55

Известны последние данные по заболевшим пневмонией, которая была вызвана коронавирусом. По информации Росздравнадзора, в Башкирии в январе-феврале 2021 года зарегистрировали 992 случая. Пять были выявлены у детей до 14 лет.







Внебольничная пневмония за тот же период была обнаружена официально у 10 479 человек, из них 361 – дети. В ведомстве уточнили, что показатель пневмонии в 2021 года на 6 294 человека больше, чем годом ранее. За первые два месяца 2020 года заболевание было зарегистрировано у 4 185 пациентов, в том числе 1 667 детей.



Отмечается, что показатель вырос за год на 150 процентов.





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