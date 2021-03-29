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Статистика коронавируса на сегодня, 29 марта 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 29 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 29 мар 2021 | 11:25

Пресс-служба администрации главы РБ озвучила обновленную статистику по ситуации с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выявлено 110 новых случаев заражения COVID-19. За период пандемии в республике заболели опасной инфекцией 32 144 человека.

В больницах лечатся 265 инфицированных. Амбулаторно медицинскую помощь получают 4 385 пациентов. Всего коронавирусом переболели 27 138 человек. За сутки выписаны 126 зараженных.

Также сообщается о новых случаях смерти из-за коронавируса. Известно, что за сутки еще четыре человека умерли от опасной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 356 летальных исходов от COVID-19.

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Источник: gorobzor.ru

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