Статистика коронавируса на сегодня, 29 марта 2021 года, в Башкирии

Пресс-служба администрации главы РБ озвучила обновленную статистику по ситуации с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выявлено 110 новых случаев заражения COVID-19. За период пандемии в республике заболели опасной инфекцией 32 144 человека.
В больницах лечатся 265 инфицированных. Амбулаторно медицинскую помощь получают 4 385 пациентов. Всего коронавирусом переболели 27 138 человек. За сутки выписаны 126 зараженных.
Также сообщается о новых случаях смерти из-за коронавируса. Известно, что за сутки еще четыре человека умерли от опасной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 356 летальных исходов от COVID-19.