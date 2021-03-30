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В Башкирии выявлены нарушение антиковидного режима в поликлиниках и больницах

В Башкирии выявлены нарушение антиковидного режима в поликлиниках и больницах

| 30 мар 2021 | 10:52

Глава Башкирии Радий Хабиров перечислил нарушения антиковидного режима, которые были выявлены в поликлиниках и больницах республики.

По его поручению с 23 по 26 марта в районы и города республики выезжала контрольная комиссия, которая проверяла, как в различных бюджетных организациях соблюдаются санитарные нормы. Из 53 проверенных учреждений замечания были сделано только 15-ти. В остальных 38 был порядок.

Большая часть нарушений была допущена в медицинских учреждениях: во взрослой поликлинике Стерлитамака, Белебеевской детской поликлинике, Учалинской ЦГБ, Бирской ЦРБ, Нефтекамской поликлинике, Верхнеяркеевская ЦРБ, а также онкодиспансере города Октябрьского. Суммарно контрольное управление выявило в лечебницах следующие нарушения: не проводилась термометрия посетителей, не был организован пропускной режим, разделение зон на грязную и чистую носило формальный характер, пациенты и персонал соблюдали масочный режим только в 50% случаев.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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