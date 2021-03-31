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Статистика коронавируса на сегодня, 31 марта 2021 года, в Башкирии

Статистика коронавируса на сегодня, 31 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 31 мар 2021 | 14:21

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Башкортостане составляет 32358 с суточным приростом в 106 заболевших.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в активной стадии инфицирования находятся 4545 человек. Излечиться успели 27452 жителя республики, 172 из которых выписались за сутки. При этом число жертв ковида достигло 361 - за сутки скончались трое человек.

В России зарегистрировано 4545095 фактов носительства вируса, 8275 из которых являются новыми. В активной фазе заболевания находятся 280073 россиян. За сутки медики выписали 4166172 человек, 10176 из которых выписались за минувшие сутки. Новыми жертвами коронавируса стали 408 россиян, а всего от инфекции скончались 98850 пациентов.

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Источник: www.sobkor02.ru

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