Статистика коронавируса на сегодня, 31 марта 2021 года, в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 31 мар 2021 | 14:21

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Башкортостане составляет 32358 с суточным приростом в 106 заболевших.







По данным портала стопкоронавирус.рф, в активной стадии инфицирования находятся 4545 человек. Излечиться успели 27452 жителя республики, 172 из которых выписались за сутки. При этом число жертв ковида достигло 361 - за сутки скончались трое человек.



В России зарегистрировано 4545095 фактов носительства вируса, 8275 из которых являются новыми. В активной фазе заболевания находятся 280073 россиян. За сутки медики выписали 4166172 человек, 10176 из которых выписались за минувшие сутки. Новыми жертвами коронавируса стали 408 россиян, а всего от инфекции скончались 98850 пациентов.





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